Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Погребняк: "Балтике" реально бороться за попадание в пятёрку или тройку лидеров РПЛ

Экс-нападающий "Балтики" Павел Погребняк оценил перспективы калининградцев в текущем сезоне-2025/2026.
Фото: РПЛ
- "Балтике" реально бороться за попадание в пятёрку или тройку лидеров РПЛ. Они сейчас находятся в хорошей психологической форме. Дома вообще могут обыграть любую команду и на выезде берут очки. А почему нет? Если так пойдёт. От "Лестера" кто-то ждал в Англии, что они могут стать чемпионами? Ещё масса примеров есть. Давайте в это верить. Это же круто, что у нас команда из Первой лиги может добавить жаришки в верхней части чемпионата России, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".

Калининградская "Балтика" под руководством 52-летнего главного тренера Андрея Талалаева в первом сезоне после возвращения в Российскую премьер-лигу стартовала в чемпионате с 9-матчевой серии без поражений (+4=5), которая является второй действующей по продолжительности в лиге.

В активе "Балтики" после 9 сыгранных матчей 17 очков, калининградцы занимают в турнирной таблице третье место, отставая на 2 очка от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится