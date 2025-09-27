Погребняк: "Балтике" реально бороться за попадание в пятёрку или тройку лидеров РПЛ

- "Балтике" реально бороться за попадание в пятёрку или тройку лидеров РПЛ. Они сейчас находятся в хорошей психологической форме. Дома вообще могут обыграть любую команду и на выезде берут очки. А почему нет? Если так пойдёт. От "Лестера" кто-то ждал в Англии, что они могут стать чемпионами? Ещё масса примеров есть. Давайте в это верить. Это же круто, что у нас команда из Первой лиги может добавить жаришки в верхней части чемпионата России, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
Калининградская "Балтика" под руководством 52-летнего главного тренера Андрея Талалаева в первом сезоне после возвращения в Российскую премьер-лигу стартовала в чемпионате с 9-матчевой серии без поражений (+4=5), которая является второй действующей по продолжительности в лиге.
В активе "Балтики" после 9 сыгранных матчей 17 очков, калининградцы занимают в турнирной таблице третье место, отставая на 2 очка от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара".
Экс-нападающий "Балтики" Павел Погребняк оценил перспективы калининградцев в текущем сезоне-2025/2026.
Фото: РПЛ