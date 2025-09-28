Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Капитан "Спартака" – о Станковиче: его присутствие ощущается, даже когда его нет

Полузащитник и капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о победе над "Пари НН" в матче десятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Самое главное, что победили дома и взяли три очка. Мы хорошо готовились, многое получилось, план выполнили. Что касается Станковича, то у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет", — приводит слова Зобнина ТАСС.

"Спартак" одержал разгромную победу над "Пари НН" в воскресень, 28 сентября. Встреча десятого тура чемпионата России завершился со счетом 3:0. Главный тренер красно-белых Деян Станкович не примах участия в матче из-за дисквалификации. КДК РФС отстранил специалиста на месяц за оскорбления арбитра в матче восьмого тура РПЛ с "Динамо".

После этого тура "Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

