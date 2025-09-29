"Станкович сам должен понять, что ребятам спокойнее, когда его нет на бровке, потому что им тоже передается тот нерв. Он должен скорректировать своё поведение. Мы видим, что в такой ситуации у них получается лучше играть", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".
"Спартак" одержал разгромную победу над "Пари НН" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0. Деян Станкович не принимал участия в матче из-за отстранения. 19 сентября КДК РФС дисквалифицировал специалиста на месяц от всех соревнований под эгидой РФС за оскорбления в адрес судьи Егора Егорова во время встречи с московским "Динамо".
"Спартак" поднялся на пятое место, набрав 18 очков в десяти турах РПЛ.
Радимов – о дисквалификации Станковича: ребятам спокойнее, когда его нет на бровке
Бывший тренер "Зенита" Владислав Радимов высказался о результатах "Спартака" во время дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"