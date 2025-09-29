Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Радимов – о дисквалификации Станковича: ребятам спокойнее, когда его нет на бровке

Бывший тренер "Зенита" Владислав Радимов высказался о результатах "Спартака" во время дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович сам должен понять, что ребятам спокойнее, когда его нет на бровке, потому что им тоже передается тот нерв. Он должен скорректировать своё поведение. Мы видим, что в такой ситуации у них получается лучше играть", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".

"Спартак" одержал разгромную победу над "Пари НН" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0. Деян Станкович не принимал участия в матче из-за отстранения. 19 сентября КДК РФС дисквалифицировал специалиста на месяц от всех соревнований под эгидой РФС за оскорбления в адрес судьи Егора Егорова во время встречи с московским "Динамо".

"Спартак" поднялся на пятое место, набрав 18 очков в десяти турах РПЛ.

