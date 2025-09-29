Семин: сейчас лидируют то одни, то другие команды, это очень хорошо для нашего чемпионата

– Лидерство ЦСКА – это надолго? Как бы оценили его перспективы в борьбе за чемпионство?
– Сейчас очень сложно говорить об этом: то одни команды лидируют, то другие. И это как раз интересно, очень хорошо для нашего чемпионата. Потому что борьба будет до последнего. Сегодня вот "Зенит" подравнялся с лидерами. Так что предсказать что-то сейчас сложно. Огромное значение для команд будет иметь зимний перерыв в чемпионате, и после этой большой паузы уже будут решающие матчи.
– Три главных фаворита в борьбе за золото, на ваш взгляд?
– (Смеётся). Нет, давайте пять-шесть назову. Это "Краснодар", ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Динамо", "Локомотив". Думаю, что московское "Динамо" ещё не сказало своего веского слова, они ещё подравняются. Так что все ещё впереди.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
