По информации Sport24, обе стороны разрабатывают календари игр на следующий год и ищут потенциальных соперников. Сообщается, что рассматривают возможность провести матч в Будапеште или в Москве.
Ближайший матч сборной состоится 10 октября в Волгограде. Команда Валерия Карпина встретится с Ираном. 14 октября сборная России примет национальную команду Боливии в Москве. Кроме того, в ноябре запланированы встречи России со сборными Чили и Перу.
В сентябре Россия вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также на выезде одержала победу на Катаром (4:1).
Напомним, что национальная команда и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.
Сборные России и Венгрии планируют провести товарищеский матч - источник
Представители футбольных федераций России и Венгрии обсуждают организацию товарищеского матча.
Фото: официальный сайт РФС