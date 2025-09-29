Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Сборные России и Венгрии планируют провести товарищеский матч - источник

Представители футбольных федераций России и Венгрии обсуждают организацию товарищеского матча.
Фото: официальный сайт РФС
По информации Sport24, обе стороны разрабатывают календари игр на следующий год и ищут потенциальных соперников. Сообщается, что рассматривают возможность провести матч в Будапеште или в Москве.

Ближайший матч сборной состоится 10 октября в Волгограде. Команда Валерия Карпина встретится с Ираном. 14 октября сборная России примет национальную команду Боливии в Москве. Кроме того, в ноябре запланированы встречи России со сборными Чили и Перу.

В сентябре Россия вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также на выезде одержала победу на Катаром (4:1).

Напомним, что национальная команда и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится