Тренер "Зенита" - о потерях очков в начале сезона: сами загнали себя в такую ситуацию

"Мы сами загнали себя в такую ситуацию. Нельзя было отпускать игру в Казани, когда вели в два мяча. Следствие наших ошибок привело к такому плачевному старту, которого никто не ожидал. Но вся борьба в чемпионате только впереди, сейчас нужно также собранно подходить к каждому матчу. Любой соперник в РПЛ оказывает достойное сопротивление вне зависимости от места в турнирной таблице", - сказал Тимощук в интервью Metaraitings.
"Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в субботу, 27 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 5:2. В составе сине-бело-голубых покер оформил Максим Глушенков. Ещё одним забитым мячом отметился Александр Соболев. Петербуржцы не проигрывают в текущем чемпионате на протяжении шесть игр. После десяти туров команда Сергея Семака находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде против тольяттинского "Акрона".
Фото" ФК "Зенит"