Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Тренер "Зенита" - о потерях очков в начале сезона: сами загнали себя в такую ситуацию

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук оценил старт команды в текущем сезоне
Фото" ФК "Зенит"
"Мы сами загнали себя в такую ситуацию. Нельзя было отпускать игру в Казани, когда вели в два мяча. Следствие наших ошибок привело к такому плачевному старту, которого никто не ожидал. Но вся борьба в чемпионате только впереди, сейчас нужно также собранно подходить к каждому матчу. Любой соперник в РПЛ оказывает достойное сопротивление вне зависимости от места в турнирной таблице", - сказал Тимощук в интервью Metaraitings.

"Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в субботу, 27 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 5:2. В составе сине-бело-голубых покер оформил Максим Глушенков. Ещё одним забитым мячом отметился Александр Соболев. Петербуржцы не проигрывают в текущем чемпионате на протяжении шесть игр. После десяти туров команда Сергея Семака находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде против тольяттинского "Акрона".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится