Кубок России

Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
Лига Чемпионов УЕФА

Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Семин: Жерсон еще принесет большую пользу для "Зенита"

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре полузащитника "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, Жерсон еще принесет большую пользу для "Зенита". Это футболист качественный. Бывают такие ситуации с травмами, но Жерсон — игрок высокого уровня", - цитирует Семина "СЭ".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник в августе текущего года получил травму и с этого момента не выходил на поле.

После 10 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. В 11 туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".

