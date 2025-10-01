"Команда должна уметь играть без тренера. На поле ведь выходят футболисты. Игроки у "Спартака" классные, но в начале сезона они не показывали результат. В футболистах "Спартака" проснулось самоуважение. Вот они и перестали терять очки в матчах с аутсайдерами", - цитирует Ещенко Metaratings.
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги со столичным "Динамо" (2:2). Сербский специалист был дисквалифицирован на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС.
После 10 сыгранных туров красно-белые занимают 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" сыграет на выезде с ЦСКА, который лидирует в таблице с 21 баллом в своем активе.
"Команда должна уметь играть без тренера". Ещенко - о дисквалификации Станковича
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"