"В моем понимании, одно из СМИ собрало все интервью за последний год, соединило в единый документ и опубликовало аналитическую справку, как будто что-то обсуждалось. На последнем конгрессе [УЕФА] в Албании вопрос нашего возвращения не обсуждался", - приводит слова Митрофанова "СЭ".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре национальная команда России одержала победу над Катаром в товарищеском матче (4:1), а также сыграла вничью с Иорданией (0:0). Ранее сообщалось, что несколько стран, которые являются членами УЕФА, выступают за возвращение сборной России и российских клубов на международную арену.
В РФС рассказали, обсуждается ли в УЕФА возвращение сборной России на международную арену
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международную арену.
Фото: РФС