Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
3 - 3 (П 5 - 4) 3 354
СочиЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Локомотив
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
0 - 1 0 1
Ньюкасл1 тайм
Карабах
1 - 0 1 0
Копенгаген1 тайм
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

В РФС рассказали, обсуждается ли в УЕФА возвращение сборной России на международную арену

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международную арену.
Фото: РФС
"В моем понимании, одно из СМИ собрало все интервью за последний год, соединило в единый документ и опубликовало аналитическую справку, как будто что-то обсуждалось. На последнем конгрессе [УЕФА] в Албании вопрос нашего возвращения не обсуждался", - приводит слова Митрофанова "СЭ".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре национальная команда России одержала победу над Катаром в товарищеском матче (4:1), а также сыграла вничью с Иорданией (0:0). Ранее сообщалось, что несколько стран, которые являются членами УЕФА, выступают за возвращение сборной России и российских клубов на международную арену.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится