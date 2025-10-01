"С чем связана замена Зорина? Дело в травме. Он недавно восстановился и постепенно наберет форму. Он тренируется и работает с командой. Может быть, ему нужна неделя или две", - цитирует Сакича "Матч ТВ".
В среду, 1 октября, московский "Спартак" одержал победу над "Пари НН" в гостевом поединке пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
Атакующий полузащитник Даниил Зорин начал игру в стартовом составе, но был заменен на 73-й минуте.
В "Спартаке" объяснили причины замены Зорина в игре с "Пари НН"
Тренер "Спартака" Ненад Сакич рассказал, почему был заменен полузащитник Даниил Зорин в матче Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"