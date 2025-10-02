Мажич ответил на вопрос о возвращении российских команд на международную арену

"Могу сказать лишь одно: вы — сила! Россия — это сила! Надеюсь, российские команды вернутся на международную арену в самом скором времени. Европейский футбол нуждается в российских клубах с их инфраструктурой, бюджетами, качеством футболистов", — приводит слова Мажича "Спорт-Экспресс".
Напомним, российские футбольные команды не принимают участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА по решению организаций с февраля 2022 года.
В сентябре сборная России провела два товарищеских матча – с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1). До конца 2025 года национальная команда также встретится с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность проведения товарищеского матча между командами России и США.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о возвращении российских команд на международные турниры.
Фото: РФС