"Сергей знает свои проблемы (мы часто их обсуждаем) и работает над их решением. По последним его матчам могу сказать, что он вернул уверенность в себе. Думаю, в ближайших турах мы увидим прежнего Сергея Карасева", — приводит слова Мажича "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Сергей Карасев выступил главным арбитром в пяти матчах Российской Премьер-Лиги. Последняя встреча, которую судил Карасев, состоялась 21 сентября между "Краснодаром" и "Зенитом" в рамках девятого тура чемпионата России. По ее итогам сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Мяч в ворота "быков" забили нападающий Максим Глушенков и полузащитник Луис Энрике.
Мажич – о судействе Карасева: по последним матчам могу сказать, что он вернул уверенность в себе
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о работе арбитра Сергея Карасева.
Фото: "Матч ТВ"