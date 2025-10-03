Матчи Скрыть

Спортивный директор "Динамо" может покинуть клуб - источник

Спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач может покинуть клуб.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По информации "Спорт-Экспресса", будущее боснийского специалиста остаётся в неопределённом состоянии после отставки председателя совета директоров Дмитрия Гафина.

Соглашение Желько Бувача с бело-голубыми действует до лета 2026 года.

После 10 туров "Динамо" располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.

Следующий матч подопечные Карпина проведут на своём поле против "Локомотива". Встреча пройдёт в субботу, 4 октября.

