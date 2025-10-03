"ЦСКА должен бороться за чемпионство в этом сезоне? Ответ всегда один: в любом сезоне ЦСКА должен быть наверху таблицы. Другого быть не может. Все должны это понимать и стараться идти к этому", - сказал Обляков в интервью Metaraitings.
На данный момент красно-синие возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 21 очко.
Иван Обляков во всех турнирах в этом сезоне за "армейцев" провёл 15 матчей, отметился пятью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
Следующий матч подопечные Челестини проведут против "Спартака". Игра состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".
Обляков ответил на вопрос, сможет ли ЦСКА бороться за чемпионство в этом сезоне
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал перспективы "армейского" клуба в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА