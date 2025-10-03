Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Обляков ответил на вопрос, сможет ли ЦСКА бороться за чемпионство в этом сезоне

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал перспективы "армейского" клуба в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА должен бороться за чемпионство в этом сезоне? Ответ всегда один: в любом сезоне ЦСКА должен быть наверху таблицы. Другого быть не может. Все должны это понимать и стараться идти к этому", - сказал Обляков в интервью Metaraitings.

На данный момент красно-синие возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 21 очко.

Иван Обляков во всех турнирах в этом сезоне за "армейцев" провёл 15 матчей, отметился пятью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.

Следующий матч подопечные Челестини проведут против "Спартака". Игра состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится