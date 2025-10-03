Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
2 - 1 2 1
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
СассуолоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 0 2 0
ЛорьянЗавершен

В ЦСКА высказались против изменения формата Кубка России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не поддерживает идею менять действующий формат Кубка России.
Фото: телеграм-канал Кубка России
"Я бы не стал ничего менять. Турнир достаточно молодой. Интерес к нему есть, посещаемость есть. До возвращения в еврокубки, на мой взгляд, не нужно ничего менять. Может быть, какие-то точечные изменения, но не концептуальные", - сказал Бабаев "РБ Спорт".

Согласно регламенту Кубка России, 16 команд Российской Премьер-Лиги проводят по шесть матчей в группах из четырех команд, после чего 12 лучших команд Пути РПЛ в формате на выбывание встречаются с сильнейшими клубами из Пути регионов.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России. В минувшем сезоне московский клуб обыграл "Ростов" в Суперфинале (0:0, 4:3 по пенальти).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится