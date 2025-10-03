В ЦСКА высказались против изменения формата Кубка России

"Я бы не стал ничего менять. Турнир достаточно молодой. Интерес к нему есть, посещаемость есть. До возвращения в еврокубки, на мой взгляд, не нужно ничего менять. Может быть, какие-то точечные изменения, но не концептуальные", - сказал Бабаев "РБ Спорт".
Согласно регламенту Кубка России, 16 команд Российской Премьер-Лиги проводят по шесть матчей в группах из четырех команд, после чего 12 лучших команд Пути РПЛ в формате на выбывание встречаются с сильнейшими клубами из Пути регионов.
ЦСКА является действующим победителем Кубка России. В минувшем сезоне московский клуб обыграл "Ростов" в Суперфинале (0:0, 4:3 по пенальти).
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не поддерживает идею менять действующий формат Кубка России.
Фото: телеграм-канал Кубка России