Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Писарев: куда Захарян уйдёт из "Реала Сосьедад"? В Сегунду?

Российский тренер Николай Писарев поделился мнением о будущем полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"Молодой, талантливый парень. У нас не так уж много талантливых ребят, чтобы ими разбрасываться. Надо поддержать Арсена и помочь преодолеть неудачную полосу. Возвращение в РПЛ? Вполне возможно, он уже год не играет. Либо аренда внутри Испании. Но куда он уйдет из "Сосьедада", который идет 18-м в чемпионате? В Сегунду?" - цитирует Писарева "РБ Спорт".

Арсен Захарян защищает цвета испанского "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. Большую часть прошлого сезона воспитанник московского "Динамо" пропустил из-за повреждений. В текущем сезоне полузащитник шесть раз попадал в заявку баскского клуба на матчи чемпионата Испании, но провёл на поле лишь 48 минут в двух встречах Ла Лиги.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил окончательный состав на товарищеские матчи с национальными командами Ирана и Боливии в октябре. Арсен Захарян, чье имя было в расширенном списке, не был включен в финальную заявку.

