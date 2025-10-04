Писарев: куда Захарян уйдёт из "Реала Сосьедад"? В Сегунду?

"Молодой, талантливый парень. У нас не так уж много талантливых ребят, чтобы ими разбрасываться. Надо поддержать Арсена и помочь преодолеть неудачную полосу. Возвращение в РПЛ? Вполне возможно, он уже год не играет. Либо аренда внутри Испании. Но куда он уйдет из "Сосьедада", который идет 18-м в чемпионате? В Сегунду?" - цитирует Писарева "РБ Спорт".
Арсен Захарян защищает цвета испанского "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. Большую часть прошлого сезона воспитанник московского "Динамо" пропустил из-за повреждений. В текущем сезоне полузащитник шесть раз попадал в заявку баскского клуба на матчи чемпионата Испании, но провёл на поле лишь 48 минут в двух встречах Ла Лиги.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил окончательный состав на товарищеские матчи с национальными командами Ирана и Боливии в октябре. Арсен Захарян, чье имя было в расширенном списке, не был включен в финальную заявку.
