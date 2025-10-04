Деменко: прогресс "Ахмата" - полностью заслуга Черчесова, он может попасть в топ-5 РПЛ

"Черчесов - это специалист очень высокого уровня. Такой прогресс "Ахмата" сейчас - это полностью его заслуга. Это человек с огромным авторитетом, к которому все проявляют большое уважение. Он в целом уже много чего сделал для российского спорта. Я вообще думаю, что Черчесов с "Ахматом" запросто может в топ-5 РПЛ по итогам этого сезона попасть", - цитирует Деменко Legalbet.
Станислав Черчесов возглавил грозненский клуб в августе текущего года. Сезон команда начинала под управлением российского специалиста Александра Сторожука, с которым в четырёх матчах потерпела четыре поражения. У Черчесова в "Ахмате" четыре победы и три ничьи в семи стартовых турах.
Команда занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе грозненцев 15 набранных очков. В 11-м туре подопечные Черчесова сыграют в гостях с "Краснодаром". Встреча пройдёт сегодня, 4 октября.
