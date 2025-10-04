Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Деменко: прогресс "Ахмата" - полностью заслуга Черчесова, он может попасть в топ-5 РПЛ

Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко высказался об игре "Ахмата" под управлением тренера Станислава Черчесова.
Фото: официальный сайт "Ахмата"
"Черчесов - это специалист очень высокого уровня. Такой прогресс "Ахмата" сейчас - это полностью его заслуга. Это человек с огромным авторитетом, к которому все проявляют большое уважение. Он в целом уже много чего сделал для российского спорта. Я вообще думаю, что Черчесов с "Ахматом" запросто может в топ-5 РПЛ по итогам этого сезона попасть", - цитирует Деменко Legalbet.

Станислав Черчесов возглавил грозненский клуб в августе текущего года. Сезон команда начинала под управлением российского специалиста Александра Сторожука, с которым в четырёх матчах потерпела четыре поражения. У Черчесова в "Ахмате" четыре победы и три ничьи в семи стартовых турах.

Команда занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе грозненцев 15 набранных очков. В 11-м туре подопечные Черчесова сыграют в гостях с "Краснодаром". Встреча пройдёт сегодня, 4 октября.

