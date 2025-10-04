Писарев назвал условие, после которого можно сравнивать Глушенкова с Аршавиным

"Аршавин подтвердил качество в Европе. Пусть недолго, но он поиграл в "Арсенале". Чтобы их можно была сравнивать, надо Глушенкова погрузить в европейский топ-чемпионат. Насколько он там будет конкурентоспособен? На мой взгляд, Аршавин выше, но это опять же вкусовщина. Это все равно, что сравнивать Мухаммеда Али и Тайсона - они боксировали в разные эпохи", - заявил Писарев в интервью "РБ Спорт".
Максим Глушенков с шестью голами в восьми встречах является лучшим бомбардиром "Зенита" в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/26. Всего у россиянина восемь забитых мячей и четыре голевые передачи в 11 играх в РПЛ и Кубке России. Футболист выступает за сине-бело-голубых с лета прошлого года.
Андрей Аршавин перебрался в лондонский "Арсенал" из "Зенита" в январе 2009 года. За четыре сезона в активе бывшего капитана сборной России 105 матчей в АПЛ, в которых он отметился 23 голами и 26 результативными передачами. Завершил карьеру Аршавин в "Кайрате" из чемпионата Казахстана.
Фото: официальный сайт "Зенита"