Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Писарев назвал условие, после которого можно сравнивать Глушенкова с Аршавиным

Российский тренер Николай Писарев высказался о сравнениях форварда "Зенита" Максима Глушенкова с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Аршавин подтвердил качество в Европе. Пусть недолго, но он поиграл в "Арсенале". Чтобы их можно была сравнивать, надо Глушенкова погрузить в европейский топ-чемпионат. Насколько он там будет конкурентоспособен? На мой взгляд, Аршавин выше, но это опять же вкусовщина. Это все равно, что сравнивать Мухаммеда Али и Тайсона - они боксировали в разные эпохи", - заявил Писарев в интервью "РБ Спорт".

Максим Глушенков с шестью голами в восьми встречах является лучшим бомбардиром "Зенита" в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/26. Всего у россиянина восемь забитых мячей и четыре голевые передачи в 11 играх в РПЛ и Кубке России. Футболист выступает за сине-бело-голубых с лета прошлого года.

Андрей Аршавин перебрался в лондонский "Арсенал" из "Зенита" в январе 2009 года. За четыре сезона в активе бывшего капитана сборной России 105 матчей в АПЛ, в которых он отметился 23 голами и 26 результативными передачами. Завершил карьеру Аршавин в "Кайрате" из чемпионата Казахстана.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится