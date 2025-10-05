Пиняев рассказал, готов ли он был выйти на игру против "Динамо"

"Я готов играть. Был готов выйти сегодня. Жду возвращения на поле", - передает слова Пиняева "Матч ТВ".
Вчера, 4 октября, "Локомотив" одержал на выезде победу над "Динамо" в рамках 11-го тура РПЛ со счетом 5:3. Крайний нападающий "железнодорожников" Сергей Пиняев вошел в заявку на игру, но остался на скамейке запасных.
Напомним, Пиняев восстановился после травмы задней поверхности бедра, он не появлялся на поле августа.
Вингер "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал о своем физическом состоянии.
Фото: ФК "Локомотив"