Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
Сочи
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
13:00
Арсенал ТулаНе начат
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
15:00
ЭльчеНе начат
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
13:30
КальяриНе начат
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Пиняев рассказал, готов ли он был выйти на игру против "Динамо"

Вингер "Локомотива" Сергей Пиняев рассказал о своем физическом состоянии.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я готов играть. Был готов выйти сегодня. Жду возвращения на поле", - передает слова Пиняева "Матч ТВ".

Вчера, 4 октября, "Локомотив" одержал на выезде победу над "Динамо" в рамках 11-го тура РПЛ со счетом 5:3. Крайний нападающий "железнодорожников" Сергей Пиняев вошел в заявку на игру, но остался на скамейке запасных.

Напомним, Пиняев восстановился после травмы задней поверхности бедра, он не появлялся на поле августа.

