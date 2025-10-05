Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
Кальяри2 тайм
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Канчельскис высказался о невызове Захаряна в сборную России

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение не включать полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в заявку на октябрьские товарищеские матчи команды.
Фото: РФС
"Захарян травматичный футболист, а в сборную нужно приезжать готовым на все сто процентов. Если игрок не готов, лучше не приезжать. В данный момент вызывать Арсена в сборную России на товарищеские матчи неправильно и нецелесообразно", — сказал Канчельскис в интервью "Чемпионату".

Арсен Захарян в текущем сезоне испанского чемпионата провел 46 минут за 2 игры в "Реале Сосьедад". Всего за клуб полузащитник провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. В сборной России игрок провел 8 игр. В сезонах-2023/2024 и 2024/2025 Захарян суммарно пропустил 257 дней из-за различных повреждений.

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре - 10 октября команда сыграет против Ирана в Волгограде, а 14 октября встретится со сборной Боливии в Москве.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится