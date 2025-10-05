"Захарян травматичный футболист, а в сборную нужно приезжать готовым на все сто процентов. Если игрок не готов, лучше не приезжать. В данный момент вызывать Арсена в сборную России на товарищеские матчи неправильно и нецелесообразно", — сказал Канчельскис в интервью "Чемпионату".
Арсен Захарян в текущем сезоне испанского чемпионата провел 46 минут за 2 игры в "Реале Сосьедад". Всего за клуб полузащитник провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. В сборной России игрок провел 8 игр. В сезонах-2023/2024 и 2024/2025 Захарян суммарно пропустил 257 дней из-за различных повреждений.
Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре - 10 октября команда сыграет против Ирана в Волгограде, а 14 октября встретится со сборной Боливии в Москве.
Канчельскис высказался о невызове Захаряна в сборную России
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение не включать полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в заявку на октябрьские товарищеские матчи команды.
Фото: РФС