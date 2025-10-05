"Расизму в нашей жизни не должно быть места. Российский футбольный союз обязательно должен разобраться в случившемся и вынести жесткое решение, если нарушение было. Мы не должны допускать на спортивных площадках любые проявления дискриминации по национальному признаку, вероисповеданию и прочему", — заявил Свищев "Матч ТВ".
Инцидент произошел в матче 11-го тура между "Краснодаром" и "Ахматом" (2:0), когда Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в Эдуарда Сперцяна. После игры сенегальский защитник заявил о расистском высказывании в свой адрес, тогда как футболист "быков" отверг эти обвинения, пояснив, что конфликт начался с оскорбления в адрес его матери. Полузащитник сборной Армении утверждает, что не говорил никаких нецензурных выражений в адрес игрока грозненской команды.
После матча генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб обратится в КДК РФС по факту оскорбления Усмана Ндонга со стороны Эдуарда Сперцяна.
В Госдуме призвали РФС разобраться в деле Ндонга и Сперцяна
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал РФС тщательно разобраться в инциденте между защитником "Ахмата" Усманом Ндонгом и полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.
Фото: ФК "Ахмат"