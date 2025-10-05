Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
Кальяри2 тайм
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

В Госдуме призвали РФС разобраться в деле Ндонга и Сперцяна

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал РФС тщательно разобраться в инциденте между защитником "Ахмата" Усманом Ндонгом и полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.
Фото: ФК "Ахмат"
"Расизму в нашей жизни не должно быть места. Российский футбольный союз обязательно должен разобраться в случившемся и вынести жесткое решение, если нарушение было. Мы не должны допускать на спортивных площадках любые проявления дискриминации по национальному признаку, вероисповеданию и прочему", — заявил Свищев "Матч ТВ".

Инцидент произошел в матче 11-го тура между "Краснодаром" и "Ахматом" (2:0), когда Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в Эдуарда Сперцяна. После игры сенегальский защитник заявил о расистском высказывании в свой адрес, тогда как футболист "быков" отверг эти обвинения, пояснив, что конфликт начался с оскорбления в адрес его матери. Полузащитник сборной Армении утверждает, что не говорил никаких нецензурных выражений в адрес игрока грозненской команды.

После матча генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб обратится в КДК РФС по факту оскорбления Усмана Ндонга со стороны Эдуарда Сперцяна.

