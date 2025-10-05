Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
2 - 0 2 0
Барселона1 тайм
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
Хайденхайм2 тайм
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Юрист Прокопец рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Сперцяна

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Эдуарда Сперцяна, если КДК РФС докажет факт расистских высказываний в адрес защитника "Ахмата" Усмана Ндонга.
Фото: ФК "Краснодар"
"Что грозит Сперцяну, если КДК сможет доказать оскорбительное выражение? Дисквалификация на срок до 10 матчей и денежный штраф по статье о дискриминации и расизме. Но для вынесения решения КДК недостаточно только слов пострадавшего футболиста, кто-то должен подтвердить эти высказывания", — пояснил Прокопец в интервью "Матч ТВ".

Инцидент с предположительным оскорблением произошел в матче "Ахмата" против "Краснодара" (0:2) в рамках 11-го тура РПЛ. На 85 минуте игры Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Эдуарда Сперцяна. После матча защитник "Ахмата" заявил о расистском оскорблении, тогда как полузащитник "Краснодара" отверг эти обвинения и заявил, что футболист грозненцев выбил ему несколько зубов.

Грозненский клуб потребовал от РФС наказать Эдуарда Сперцяна и отменить красную карточку Усмана Ндонга.

