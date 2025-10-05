Юрист Прокопец рассказал, на какой срок могут дисквалифицировать Сперцяна

"Что грозит Сперцяну, если КДК сможет доказать оскорбительное выражение? Дисквалификация на срок до 10 матчей и денежный штраф по статье о дискриминации и расизме. Но для вынесения решения КДК недостаточно только слов пострадавшего футболиста, кто-то должен подтвердить эти высказывания", — пояснил Прокопец в интервью "Матч ТВ".
Инцидент с предположительным оскорблением произошел в матче "Ахмата" против "Краснодара" (0:2) в рамках 11-го тура РПЛ. На 85 минуте игры Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Эдуарда Сперцяна. После матча защитник "Ахмата" заявил о расистском оскорблении, тогда как полузащитник "Краснодара" отверг эти обвинения и заявил, что футболист грозненцев выбил ему несколько зубов.
Грозненский клуб потребовал от РФС наказать Эдуарда Сперцяна и отменить красную карточку Усмана Ндонга.
