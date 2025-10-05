- Российская Премьер-Лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу. Запись об инциденте во время матча "Краснодар" — "Ахмат" внесена в рапорт со слов представителей ФК "Ахмат" и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон. Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
В субботу, 4 октября, "Краснодар" принимал на своем поле грозненский "Ахмат" в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Поединок проходил на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершился победой хозяев со счетом 2:0.
За пять минут до окончания основного времени встречи защитник гостей Усман Ндонг был удален с поля за удар плечом полузащитника краснодарской команды Эдуарда Сперцяна. После игры сенегалец заявил, что причиной разгоревшегося конфликта стали расистские оскорбления в его адрес со стороны футболиста сборной Армении. Капитан "быков", в свою очередь, сообщил, что соперник оскорбил его мать, а он сам не допускал никаких оскорблений в адрес соперника.
РПЛ рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом
В пресс-службе РПЛ сообщили, что изучат конфликт с участием капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна и защитника "Ахмата" Усмана Ндонга.
