Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
2 - 0 2 0
Барселона1 тайм
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
Хайденхайм2 тайм
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

РПЛ рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом

В пресс-службе РПЛ сообщили, что изучат конфликт с участием капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна и защитника "Ахмата" Усмана Ндонга.
Фото: ФК "Краснодар"
- Российская Премьер-Лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу. Запись об инциденте во время матча "Краснодар" — "Ахмат" внесена в рапорт со слов представителей ФК "Ахмат" и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон. Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В субботу, 4 октября, "Краснодар" принимал на своем поле грозненский "Ахмат" в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Поединок проходил на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

За пять минут до окончания основного времени встречи защитник гостей Усман Ндонг был удален с поля за удар плечом полузащитника краснодарской команды Эдуарда Сперцяна. После игры сенегалец заявил, что причиной разгоревшегося конфликта стали расистские оскорбления в его адрес со стороны футболиста сборной Армении. Капитан "быков", в свою очередь, сообщил, что соперник оскорбил его мать, а он сам не допускал никаких оскорблений в адрес соперника.

Источник: "Матч ТВ"

