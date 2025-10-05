Дивеев: есть разочарование, что пропустили нелепый гол с углового

"У нас была задача сразу перебивать опорную линию "Спартака", а там уже доводить до конца свои моменты. Повезло, что забили три гола. Но есть разочарование, что пропустили такой нелепый гол с углового. Во втором тайме почему-то "Спартак" начал переходить наш прессинг и создавал моменты. Будем разбираться с этим. Это непозволительно, чтобы "Спартак" на нашем поле так доминировал", - сказал Дивеев в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 5 октября ЦСКА принимал на своём поле московский "Спартак". Подопечные Фабио Челестини обыграли команду Деяна Станковича со счётом 3:2. Все свои три мяча "армейцы" забили до 18-й минуты встречи. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков, реализовавший пенальти, Данил Круговой, а у гостей забили - Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. "Армейцы" одержали третью победу подряд в чемпионате страны.
После 11 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка. Это лучший старт команды с 2019 года.