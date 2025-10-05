Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
4 - 1 4 1
БарселонаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Эспаньол
1 - 2 1 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Атлетико1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Милан2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Гамбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
5 - 0 5 0
АнжеЗавершен
Гавр
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Лилль
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм

Дивеев: есть разочарование, что пропустили нелепый гол с углового

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о победе над "Спартаком" (3:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: "РИА Новости Спорт"
"У нас была задача сразу перебивать опорную линию "Спартака", а там уже доводить до конца свои моменты. Повезло, что забили три гола. Но есть разочарование, что пропустили такой нелепый гол с углового. Во втором тайме почему-то "Спартак" начал переходить наш прессинг и создавал моменты. Будем разбираться с этим. Это непозволительно, чтобы "Спартак" на нашем поле так доминировал", - сказал Дивеев в интервью "Матч ТВ".

В воскресенье, 5 октября ЦСКА принимал на своём поле московский "Спартак". Подопечные Фабио Челестини обыграли команду Деяна Станковича со счётом 3:2. Все свои три мяча "армейцы" забили до 18-й минуты встречи. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков, реализовавший пенальти, Данил Круговой, а у гостей забили - Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. "Армейцы" одержали третью победу подряд в чемпионате страны.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка. Это лучший старт команды с 2019 года.

