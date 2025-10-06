Матчи Скрыть

"Никогда не поверю, что он мог себе позволить сказать эти слова". Агкацев – про обвинения Сперцяна в расизме

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о конфликте между капитаном черно-зеленых Эдуардом Сперцяном и защитником "Ахмата" Усманом Ндонгом.
Фото: ФК "Краснодар"
"Близко знаю Эдика очень много лет, и никогда в жизни не поверю в то, что он мог себе позволить сказать эти слова. Ни капли не сомневаюсь, что справедливость восторжествует и все кто пытаются очернить репутацию и имя Эдо в скором времени принесут свои извинения", – написал Агкацев в соцсети.

Напомним, инцидент произошел во время матча 11-го тура РПЛ "Краснодара" с "Ахматом". В концовке встречи произошла драка между донгом и Сперцяном. После пересмотра VAR на 85-й минуте арбитр удалил с поля защитника "Ахмата", а капитан "быков" получил желтую карточку за провокационные действия. Впоследствии Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его по по расовому признаку.

Встреча завершилась победой "Краснодара" со счетом 2:0. На данный момент черно-зеленые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ (23 очка). "Ахмат" с 15 очками идет на девятой строчке.

