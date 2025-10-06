Полузащитник ЦСКА Кисляк: "Спартак" не отправить в нокаут даже пятью голами

"Спартак" – такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Вы это, наверное, видели, они играли до конца. Но мы были сильнее, потому что счет на табло – 3:2", – приводит слова Кисляка "Матч ТВ".
ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в воскресенье, 5 октября. Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:2. Армейцы отметились голами в первые 18 минут матча. Мяч в ворота красно-белых отправили Кирилл Глебов, Иван Обляков и Даниил Круговой.
После этой встречи команда Фабио Челестини возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. "Спартак" идет на шестом месте. В активе красно-белых 18 очков.