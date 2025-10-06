«У «Спартака» же лучшая команда в чемпионате! Представьте нашу игру и наш прессинг с такой командой! Нам же это удавалось с Хлусевичем, Пруцевым, Игнатовым, Литвиновым, Денисовым, Зобниным, Соболевым», — заявил Абаскаль «СЭ».
«Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Следующий матч красно-белые проведут 18 октября против Ростова в рамках 12-ого тура Российской Премьер-Лиги.
Абаскаль: у "Спартака" лучшая команда в чемпионате! Представьте нашу игру с такой командой
Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что считает нынешний состав красно-белых сильнейшим в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"