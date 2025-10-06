КДК РФС рассмотрит спорный эпизод с участием Сперцяна и Ндонга ориентировочно 16 октября

«Данный инцидент будет рассматриваться на следующем заседании КДК РФС ориентировочно 16 октября, потому что Сперцян в сборной, а Ндонг в отпуске», — заявил Григорьянц «Матч ТВ».
«Краснодар» в домашнем матче обыграл «Ахмат». Встреча 11-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:0.
Напомним, в концовке матча произошел конфликт между игроками команд. На 85-й минуте главный арбитр удалил игрока «Ахмата» Усмана Ндонга с поля за то, что тот ударил плечом полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. Капитан «Краснодара» также получил предупреждение. После матча Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его по расовому признаку. На фоне произошедшего в «Ахмате» заявили о намерении обратиться в КДК РФС.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что инцидент с участием полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника «Ахмата» Усмана Ндонга будет рассмотрен ориентировочно 16 октября.
