Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм
КАМАЗ
19:30
УралНе начат

КДК РФС рассмотрит спорный эпизод с участием Сперцяна и Ндонга ориентировочно 16 октября

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что инцидент с участием полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника «Ахмата» Усмана Ндонга будет рассмотрен ориентировочно 16 октября.
Фото: ФК "Краснодар"
«Данный инцидент будет рассматриваться на следующем заседании КДК РФС ориентировочно 16 октября, потому что Сперцян в сборной, а Ндонг в отпуске», — заявил Григорьянц «Матч ТВ».

«Краснодар» в домашнем матче обыграл «Ахмат». Встреча 11-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:0.

Напомним, в концовке матча произошел конфликт между игроками команд. На 85-й минуте главный арбитр удалил игрока «Ахмата» Усмана Ндонга с поля за то, что тот ударил плечом полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. Капитан «Краснодара» также получил предупреждение. После матча Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его по расовому признаку. На фоне произошедшего в «Ахмате» заявили о намерении обратиться в КДК РФС.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится