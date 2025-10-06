Пименов — о работе Малышева в "Спартаке": позитивный период, при нем были совершены успешные трансферы

«Знаком с Малышевым лично, только положительное могу о нем сказать. Коммуникабельный, кстати, всегда отвечает на звонки или перезванивает. Что касается его работы в «Спартаке», то считаю, это был позитивный период: при нем были совершены успешные трансферы», — заявил Пименов «Матч ТВ».
За время работы Малышева «Спартак» дважды обновил трансферный рекорд. Зимой 2025 года команда купила нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро. А уже летом того же года «Спартак» приобрел центрального полузащитника Жедсона Фернандеша за 20,78 миллиона евро.
Ранее клуб объявил об уходе Малышева с должности гендиректора по семейным обстоятельствам. При этом он продолжит работу в совете директоров и станет советником нового руководителя. 48-летний Малышев занимал должность генерального директора с июня 2023 года.
Новым генеральным директором «Спартака» стал вице-президент Газпромбанка Сергей Некрасов.
Фото: ФК "Спартак"