Наумов: начало матча от ЦСКА в дерби со "Спартаком" должно войти в футбольные учебники

- Начало матча от ЦСКА в дерби со "Спартаком" должно войти в футбольные учебники. Я даже не припомню, когда такое было в дерби. Это очень серьёзный гандикап. У Челестини есть приличная ротация и молодёжь в команде, - сказал Наумов "Чемпионату".
Вчера, 5 октября, подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. К 18-й минуте "армейцы" вели со счетом 3:0.
На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил игру ЦСКА в матче со "Спартаком" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"