Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
5 - 1 5 1
УралЗавершен

Наумов: начало матча от ЦСКА в дерби со "Спартаком" должно войти в футбольные учебники

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил игру ЦСКА в матче со "Спартаком" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Начало матча от ЦСКА в дерби со "Спартаком" должно войти в футбольные учебники. Я даже не припомню, когда такое было в дерби. Это очень серьёзный гандикап. У Челестини есть приличная ротация и молодёжь в команде, - сказал Наумов "Чемпионату".

Вчера, 5 октября, подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. К 18-й минуте "армейцы" вели со счетом 3:0.

На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится