"Сперцян не мог так сделать 100%". Ари об эпизоде в матче "Краснодар" - "Ахмат"

- Обвинение Сперцяна в расизме? Его я помню, когда он был ещё маленьким, он всегда был рядом. Сперцян — чёрный русский! Думаю, что происходит — неправильно. Сперцян не мог так сделать 100%, - сказал Ари Sport24.
В финальном отрезке матча "Краснодар" - "Ахмат" (2:0) между Сперцяном и Ндонгом произошла стычка, в результате которой армянский футболист получил удар плечом в челюсть. Сенегалец был удалён с поля, а Сперцян получил жёлтую карточку за провокационное поведение. Защитник грозненцев Усман Ндонг после игры обвинил капитана "быков" в расистских оскорблениях.
Бывший нападающий "Краснодара" Ари высказался об обвинениях в расизме в адрес хавбека "быков" Эдуарда Сперцяна в матче с "Ахматом" (2:0).
Фото: ФК "Краснодар"