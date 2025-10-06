- Если он честный, порядочный человек и чувствует, что не справляется, должен сам подать в отставку. Команда ведь не может все время так бездарно проигрывать. Так что решение за ним, - сказал Пономарев "РИА Новости".
Напомним, Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Бывший игрок ЦСКА призвал Станковича уйти в оставку
