Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
5 - 1 5 1
УралЗавершен

Бывший игрок ЦСКА призвал Станковича уйти в оставку

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев призвал глваного тренера "Спартака" Деяна Станковича уйти в оставку.
Фото: "Чемпионат"
- Если он честный, порядочный человек и чувствует, что не справляется, должен сам подать в отставку. Команда ведь не может все время так бездарно проигрывать. Так что решение за ним, - сказал Пономарев "РИА Новости".

Напомним, Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится