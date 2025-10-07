"Мне нравилось, как Слишкович работает. Было понятно, что он хочет. Мне Слишковича жалко. Но со стороны руководства, наверное, шаг правильный. Когда ты часто проигрываешь, команда перестает в тебя верить", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
"Оренбург" объявил об уходе из клуба Владимира Слишковича 5 октября после поражения от "Ростова". Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 0:1.
Специалист тренировал команду с октября 2024 года. В сезоне-2025/26 под его руководством оренбуржцы набрали семь очков за 11 туров чемпионата России. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующий раз "Оренбург" на выезде сыграет с "Крыльями Советов" в субботу, 18 октября.
Гришин – об увольнении Слишковича из "Оренбурга": мне его жалко. Но со стороны руководства шаг правильный
Бывшший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера "Оренбурга".
Фото: "Чемпионат"