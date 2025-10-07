"В конечном итоге наша главная задача — создать реальный клуб-лидер, который будет радовать нас всех хорошей, качественной и, что важно, стабильной игрой. Эмоциональные позитивные всплески — это, конечно, замечательно, но топ-клубу уровня РПЛ необходима стабильность результатов", – приводит слова Ивлева "Матч ТВ".
"Динамо" объявило о назначении Александра Ивлева на пост председателя совета директоров в понедельник, 7 октября. Ранее эту должность занимал Дмитрий Гафин. Он покинул команду 2 октября. 58-летний Ивлев с 2017 по 2020 год работал в наблюдательном совете РУСАДА. Он является болельщиком бело-голубых с 1974 года.
В субботу, 4 октября "Динамо" уступило "Локомотиву" со счетом 3:5. После 11-ти туров РПЛ бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Новый председатель совета директоров "Динамо" назвал задачу команды на сезон
Александр Ивлев, вступивший в должность председателя совета директоров "Динамо", озвучил цель команды на текущий сезон.
Фото: ТАСС