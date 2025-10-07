Гендиректор ЦСКА – о будущем Кисляка: если зимой будут предложения, мы их рассмотрим

"Мы спокойно относимся к информации по Матвею Кисляку. Мы рады, что он добился такого прогресса и интереса от европейских клубов. Если зимой будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи такой нет", — приводит слова Бабаева ТАСС.
Матвею Кисляку 20 лет. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач. Полузащитник играет в основном составе армейцев с января 2024 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июля 2028 года.
ЦСКА на данный момент является лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе команды 24 очка в 11-ти турах чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА