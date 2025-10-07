Матчи Скрыть

Александр Егоров рассудит прощальный матч Дениса Глушакова

Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров выступит главным судьей прощального матча экс-футболиста "Спартака" Дениса Глушакова.
Фото: РИА Новости
"Судить игру будет опытный Александр Егоров", – приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

Прощальный матч Глушакова состоится 11 октября в Подмосковье на "Арене Химки". В нем примут участие легенды "Спартака" и "Локомотива". Среди участников – Евгений Макеев, Егор Титов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и другие футболисты. Ранее сообщалось, что сам Глушаков выступит за каждую из команд по одному тайму.

38-летний Глушаков за свою карьеру играл в составе московских "Локомотива" и "Спартака", грозненского "Ахмата", "Пари НН". Последним клубом, за который выступал полузащитник, является "Химки". Вместе с красно-белыми Глушков завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем суперкубка страны

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится