Дзюба не считает ЦСКА претендентом на чемпионство в РПЛ

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о чемпионских амбициях ЦСКА.
Фото: ФК "Акрон"
"ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и "Краснодар" более цельные команды для меня", - цитирует Дзюбу "СЭ".

После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. Тольяттинский "Акрон" располагается на 13 строчке с 8 баллами в своем активе.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата страны.

