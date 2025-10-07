Дзюба не считает ЦСКА претендентом на чемпионство в РПЛ

"ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и "Краснодар" более цельные команды для меня", - цитирует Дзюбу "СЭ".
После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. Тольяттинский "Акрон" располагается на 13 строчке с 8 баллами в своем активе.
По итогам прошлого сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата страны.