"Зенит" обратился в ЭСК РФС из-за пенальти в матче с "Акроном"

"По матчу "Акрон" — "Зенит": петербуржцы обратились (в ЭСК) по назначению пенальти на 92-й минуте", — сообщила служба коммуникации РФС "Матч ТВ".
4 октября "Зенит" сыграл с "Акроном" в рамках 11-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 1:1. В компенсированное время второго тайма в ворота сине-бело-голубых было назначено пенальти, его не смог реализовать нападающий тольяттинцев Артем Дзюба.
После 11-ти сыгранных туров "Зенит" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата с 20-ю очками.
Фото: ФК "Зенит"