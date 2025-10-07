Карпин: Соболев пока не убеждает

"Головной боли из-за нападающих пока нет. Есть Воробьёв, Сергеев. Соболев пока не убеждает", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" 14 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. На счету форварда 14 матчей в составе сборной России и 6 забитых голов.
10 октября национальная команда России сыграет с Ираном в Волгограде, а 14 числа проведет товарищеский матч с Боливией в Москве.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"