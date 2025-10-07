Матчи Скрыть

Экс-игрок и тренер "Барселоны" отказался возглавить "Спартак" - источник

Московский "Спартак" контактировал с испанским специалистом.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, московский "Спартак" контактировал с бывшим игроком и тренером "Барселоны" Хави, но испанец отказался от работы в России.

Ранее сообщалось, что совет директоров столичного "Спартака" намерен отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Специалист работает в клубе с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Контракт сербского тренера с московским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Хави был главным тренером катарского "Аль-Садда" с 2019 по 2021 год, а с 2021 по 2024 год работал в каталонской "Барселону".

Источник: Metaratings.

