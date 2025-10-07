"Мы хотим, чтобы Матвей задержался в ЦСКА. Помог нам одержать победу в турнире. Дальше уже будет многое зависеть от обстоятельств, желания самого Матвея, предложения клубов. Летом по нему были два предложения от турецких клубов, но не было таких, от которых не отказаться", - цитирует Бабаева ТАСС.
Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 59 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 16 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2029 года. На счету Кисляка 5 матчей в составе сборной России и 1 забитый гол.
После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе.
В ЦСКА подтвердили, что получали предложения по Кисляку от европейских клубов
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предложениях по полузащитнику Матвею Кисляку от европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА