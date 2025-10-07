"Конечно, появилось много нового. Все мы знаем, где он работал, сколько трофеев выиграл. Станислав Саламович очень хорошо готовит нас к матчам перед каждой игрой и тренировкой, разбирает команду, с которой мы играем", - сказал Богосавац в интервью Metaraitings.
Станислав Черчесов пришёл в "Ахмат" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. Последним местом работы российского специалиста была сборная Казахстана.
После 11 сыгранных туров грозненцы занимают девятое место в чемпионате России, имея в своём активе 15 очков. Под руководством Станислава Черчесова "Ахмат" одержал четыре победы, сыграл три ничьи и потерпел одно поражение.
Защитник "Ахмата" рассказал об изменениях в команде с приходом Черчесова
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац высказался о наставнике грозненцев Станиславе Черчесове.
Фото: ФК "Ахмат"