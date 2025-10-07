Агент Глебова прокомментировал информацию об интересе к игроку ЦСКА ряда топ-клубов Европы

"Какие-то звонки поступают, но с моей стороны неэтично говорить, что это за клубы", - передает слова агента "Чемпионат".
Напомним, ранее появилась информация о том, что "Атлетико", "Рома" и "Бенфика" следят за крайним нападающим московского ЦСКА и сборной России Кириллом Глебовым.
В этом сезоне Глебов принял участие в 14 матчах на "армейцев" во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость вингера в 5 миллионов евро.
Агент вингера ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА