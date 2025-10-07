В ЦСКА объяснили, почему не стали обращаться в ЭСК ни по одному эпизоду в дерби против "Спартака"

- Да, мы видели эти эпизоды, но нет желания и смысла на них останавливаться и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро, а также неудалением Джику из?за непоказанной второй желтой не будет. Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке.
Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоялось в минувшее воскресенье, 5 октября, в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился победой "армейцев" со счетом 3:2. Напомним, все три своих гола красно-синие забили в первые 18 минут игры.
По итогам тура столичный ЦСКА набрал 24 очка и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайших преследователей на один балл.
Источник: "Матч ТВ"