Об этом свидетельствуют результаты голосования, итоги которых подвела пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Глушенков одержал победу во всех трех голосованиях: среди экспертов РПЛ, комментаторов телеканала "Матч Премьер" и болельщиков. Отмечается, что нападающий сине-бело-голубых набрал более 50% голосов. Конкуренцию Глушенкову составили хавбек московского "Динамо" Бителло, нападающий "Спартака" Манфред Угальде, полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура и голкипер "Ростова" Рустам Ятимов.
В трех сентябрьских турах чемпионата России 26-летний игрок "Зенита" записал на свой счет пять забитых мячей и отдал одну голевую передачу. Всего в текущем сезоне Глушенков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Максим Глушенков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков стал лучшим игроком РПЛ по итогам сентября.
Фото: ФК "Зенит"