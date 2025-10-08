"Должны были дожимать "Сочи", но мы проиграли, ничего уже не изменить. Ни о каком нашем страхе и боязни речи быть не может. Обидно проиграть, все были разочарованы. Надеялись, что сможем ничью забрать. Обидно, что проигрываем раз за разом. Надеюсь, что сможем выбраться в ближайших матчах", - сказал Коледин в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 5 октября "Пари НН" в выездном матче 11-го тура РПЛ проиграл "Сочи" со счётом 1:2. Это девятое поражение нижегородцев в нынешнем сезоне. Команда Алексея Шпилевского набрала шесть очков и находится на 15 позиции в турнирной таблице чемпионата России.
Напомним, что в прошлом сезоне "Пари НН" проиграли по сумме стыковых матчей за право остаться в Российской Премьер-Лиге "Сочи", но сохранили своё место из-за отказа в лицензии "Химкам" по причине финансовых проблем.
Защитник "Пари НН": обидно, что проигрываем раз за разом
Защитник "Пари НН" Юрий Коледин прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"