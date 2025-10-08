"Меня не задели его слова. У каждого человека своё мнение. Что мне, на каждое мнение отвечать? Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Мои сильные качества? Если Слуцкий сказал, что их нет, значит, нет. Пусть у меня будет аналогичное мнение", - сказал Сильянов в интервью Sport24.
Ранее в СМИ российский тренер Леонид Слуцкий заявлял, что считает Александра Сильянова средним футболистом.
Защитник "Локомотива" в этом сезоне провёл в этом сезоне в составе команды 11 игр во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал одну голевую передачу.
"Локомотив" после 11 сыгранных туров в чемпионате России занимает второе место в турнирной таблице. "Железнодорожники" набрали 23 очка и отстают от лидирующего ЦСКА на один балл.
Сильянов - о критике от Слуцкого: меня не задели его слова
Защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов ответил на критику тренера "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Локо