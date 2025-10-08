Ташуев: у меня с Гвардиолой одни и те же идеи

"У меня есть большой доклад Гвардиолы, читаешь его и думаешь: "А почему это он говорит? Я же то же самое делаю". Мы с ним идем параллельно — он на своем уровне, а я на своем. Идеи у нас с ним одни и те же.
Читаю доклад Гвардиолы, и он то же самое пишет — елки-палки, ну вот откуда? (Смеется.)", - приводит слова Ташуева "РБ Спорт".
Сергей Ташуев был главным тренером грозненского "Ахмата", воронежского "Факела", "Чайки", "Кубани" и ряда других российских клубов. Российский специалист не завоевал ни одного трофея в качестве главного тренера.
Пеп Гвардиола с 2016 года является главным тренером английского "Манчестер Сити", ранее он занимал аналогичную должность в каталонской "Барселоне" и мюнхенской "Баварии". Испанский тренер является трехкратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Германии, шестикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также Клубного чемпионата мира.
Фото: ФК "Ахмат"