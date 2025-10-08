Масалитин - о трансфере Глебова в европейские клубы: его цена 30-35 миллионов

"Он ведь только стал игроком основного состава. На этой позиции надо закрепиться, завоевать место и совершенствоваться. Если хочет уехать — нужно подтянуть язык. Посмотри, уехал Захарян – и что толку? В Европе никто сырых не ждёт. Там ты приезжаешь легионером и должен выдерживать серьёзную конкуренцию. Его цена 30-35 миллионов, если поступит предложение в районе этой суммы, тогда можно будет говорить о переходе", - сказал Масалитин в интервью "Совспорту".
19-летний Кирилл Глебов провел 14 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи за ЦСКА в сезоне-2025/2026. Всего за клуб нападающий провел 57 матчей и отметился 15-ю результативными действиями. Контракт футболиста действует до конца июня 2028 года. Стоимость игрока по данным сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Кирилл Глебов 4 сентября текущего года провел дебютный матч в составе сборной России. Вингер сыграл 29 минут против команды Иордании, голевыми действиями не отличился. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил трансферную стоимость вингера клуба Кирилла Глебова и обозначил условия для его перехода в Европу.
Фото: ПФК ЦСКА