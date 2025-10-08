"Ты покупаешь легионеров, чтобы они играли везде — и в чемпионате, и в Кубке. А если их ограничивают, зачем тогда вообще покупать? Народ приходит смотреть на сильных игроков, а у тебя они не играют. Какой смысл? Они должны отрабатывать свои деньги. Правильная идея – ограничить количество легионеров, но не запрещать им играть", - сказал Масалитин "Совспорту".
Нынешний лимит легионеров распространяется на чемпионат и кубок России. По правилам, максимум может быть 13 иностранцев в заявке и 8 на поле.
Предложение о запрете иностранным футболистам играть в Кубке России прозвучало на встрече министра спорта Михаила Дегтярева с Ассоциацией комментаторов России. По данным инсайдера Ивана Карпова, российский общественный деятель отметил на встрече, что это предложение является интересным и что оно будет проработано.
Масалитин выступил против запрета легионерам играть в Кубке России
Фото: РФС